В МЧС рассказали, как выбрать автомобильный огнетушитель

Огнетушители для машин бывают порошковыми, углекислотными и аэрозольными. Но только правильный выбор инвентаря поможет защитить транспорт от полного уничтожения в случае пожара.

В МЧС РФ рассказали, что тушение огня в авто отличается применяемыми активными веществами. Порошковый огнетушитель распыляется на поверхности и образует плотный слой, который не пропускает кислород. Такой огнетушитель подойдет почти любой категории.

Как сообщили «РИА Новости», углекислотный огнетушитель тушит пламя мощным потоком сжатого газа, который сбивает огонь и охлаждает поверхность.

Аэрозольные огнетушители довольно популярны из-за компактности. Однако эффективность их крайне мала.

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