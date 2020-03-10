Вдова Магомаева рассказала о выборе актера на его роль

Вдова Магомаева рассказала о выборе актера на его роль
Милош Бикович в роли Муслима Магомаева. Фото: Instagram актера

На Первом канале состоялась премьера сериала «Магомаев». Его вдова Тамара Синявская рассказала о процессе съемки.

Поскольку Синявская была главным консультантом, она и выбрала актера на главную роль. Ей показалось, что именно Милош Бикович больше всего подходит на роль Магомаева. Она отметила мягкую интонацию актера и его несуетные движения. Также, отметила Синявская и внешнее сходство артистов. Об этом сообщает StarHit.

Выбрала вдова Магомаева и актрису, сыгравшую ее. Выбор был недолгий, а руководствовалась певица прежде всего взаимодействием актером между собой на пробных мизансценах.

Сам сериал Синявская пока не видела. Но утверждает, что сценарий был написан на основе реальных событий. В нем она корректировала определенные моменты из жизни и даты. И даже поправляла моменты речи главных героев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что представитель вдовы Муслима Магомаева прокомментировал ее госпитализацию.

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Вдова Магомаева рассказала о выборе актера на его роль