Заксобрание Петербурга рассмотрит поправки к Конституции

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 12 марта рассмотрят закон о поправке к Конституции РФ. Обсуждение документа состоится на пленарном заседании в первоочередном порядке.

Как отметил председатель парламент Вячеслав Макаров, депутатам предстоит «очень серьезное и ответственное» голосование.

«Уверен, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга одобрит изменения, предложенные Президентом России и Федеральным Собранием», — заявил он.

Поправки к конституции также рассмотрят Мосгордума, дума ХМАО, законодательное собрание Свердловской области и органы других регионов. Для одобрения закона необходимо, чтобы его поддержали две трети региональных заксобраний.

Документ был накануне одобрен в третьем чтении Госдумой и Советом Федерации РФ. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования, которое пройдет 22 апреля.