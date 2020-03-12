Заксобрание Петербурга рассмотрит поправки к Конституции

Заксобрание Петербурга рассмотрит поправки к Конституции
Законодательное собрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 12 марта рассмотрят закон о поправке к Конституции РФ. Обсуждение документа состоится на пленарном заседании в первоочередном порядке.

Как отметил председатель парламент Вячеслав Макаров, депутатам предстоит «очень серьезное и ответственное» голосование.

«Уверен, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга одобрит изменения, предложенные Президентом России и Федеральным Собранием», — заявил он.

Поправки к конституции также рассмотрят Мосгордума, дума ХМАО, законодательное собрание Свердловской области и органы других регионов. Для одобрения закона необходимо, чтобы его поддержали две трети региональных заксобраний.

Документ был накануне одобрен в третьем чтении Госдумой и Советом Федерации РФ. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования, которое пройдет 22 апреля.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
законодательное собрание конституция конституция РФ новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ночью петербуржцы нашли труп на остановке в Невском районе
Заксобрание Петербурга рассмотрит поправки к Конституции
На Просвещения подростки отобрали у мужчины наушники и сигареты
В Неве поднимается уровень воды
В Молодежном при чистке канавы обнаружили останки человека
Главу МО Коломна оштрафовали за нарушения при закупках
На Подвойского поймали извращенца без штанов, подсматривающего в окна школы
Полиция поймала петербуржца, расстрелявшего иномарку