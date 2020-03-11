Совет Федерации одобрил закон о поправке в Конституции

«За» проголосовало абсолютное большинство – 160 сенаторов. Только один высказался против, еще трое воздержались.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщают РИА Новости. Совет Федерации одобрил законопроект о поправке в Конституцию – 160 сенаторов проголосовали «за», один – против, трое не высказались.

Напоминаем, что изменения коснутся требований, выдвигаемых к президенту, членам правительства и чиновникам. Нововведения охватили и другие положения. К слову, благодаря поправкам действующий президент России Владимир Путин сможет снова баллотироваться на этот пост через четыре года.

Решать будут россияне – им предстоит проголосовать. Если большинство согласятся с поправками, то они вступят в силу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что либертарианцы хотят провести митинг против поправок в Конституцию. Оппозиционеры планируют, что в мероприятии примут участие до пятисот человек.