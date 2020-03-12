Депутаты петербургского ЗакСа одобрили поправки в Конституцию

Депутаты законодательного собрания Петербурга одобрили поправки к Конституции РФ. Документ рассмотрели на пленарном заседании парламента в четверг, 12 марта.

«За» проголосовали 38 депутатов, воздержались семь, и четверо высказались против. Всего на заседании присутствовало 49 парламентариев.

Против высказались Максим Резник (беспартийный), Борис Вишневский («Яблоко»), Михаил Амосов (беспартийный), Александр Рассудов (фракция КПРФ). Воздержались: фракции Партии роста, «Справедливой России» и все остальные депутаты от КПРФ.

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Для того, чтобы документ был одобрен, поддержать его должны две трети региональных заксобраний Российской Федерации. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования, которое пройдет 22 апреля. Это день объявлен выходным.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.