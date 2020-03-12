Стало известно название песни, с которой Little Big выступит на «Евровидении»

Группа поедет на "Евровидение". Фото: кадр из клипа на youtube.com

Группа поедет на "Евровидение". Фото: кадр из клипа на youtube.com

Отрывок, разошедшийся в сети перед презентацией, оказался подлинным.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. Они уверяют, что трек петербургской группы называется Uno, хотя сами артисты уверяли, что кусочек, угодивший в сеть, не имеет никакого отношения к «Евровидению-2020».

Напоминаем, что небольшой ролик опубликовали еще седьмого марта – в нем звучат 15 секунд конкурсной песни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что солист группы Little Big рассказал: Решили отправить заявку на «Евровидение» «по приколу».