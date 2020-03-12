Солист группы Little Big: Решили отправить заявку на «Евровидение» «по приколу»

Солист группы Little Big Илья Прусикин рассказал, что музыкальный коллектив не ожидал положительного ответа на их заявку на «Евровидение».

Он рассказал в эфире радиостанции «Европа плюс», что группа решила отправить заявку «по приколу».

«Нас берут, и получается, что прикол вышел из-под контроля», — сказал музыкант.

Он добавил, что песню, с которой Little Big выступит на «Евровидении», писалась не для конкурса, а для будущего альбома группы.

Напомним, 2 марта в программе «Вести» на Первом канале сообщили, что от России на «Евровидение 2020» поедет петербургская группа Little Big.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.