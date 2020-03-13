Врач перечислил возможные причины ожирения россиян

Врач перечислил возможные причины ожирения россиян
55% россиян старше 30 лет имеют лишний вес. Фото: pixabay

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава рассказал, что более половины россиян имеют лишний вес. Это связано с неправильным питанием и отсутствием витаминов.

По словам Виктора Тутельяна, в России 55% граждан старше 30 лет имеют лишний вес, а 26 % — страдают ожирением.

Как сообщает «Дейта.ру», ученый по проблемам питания объяснил, что в ежедневном рационе большинства россиян не хватает витаминов, минеральных веществ и микроэлементов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщали, что кофе помогает в борьбе с лишним весом. По словам исследователей, напиток замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов. Эксперимент проводился на крысах.

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