Врач перечислил возможные причины ожирения россиян

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава рассказал, что более половины россиян имеют лишний вес. Это связано с неправильным питанием и отсутствием витаминов.

По словам Виктора Тутельяна, в России 55% граждан старше 30 лет имеют лишний вес, а 26 % — страдают ожирением.

Как сообщает «Дейта.ру», ученый по проблемам питания объяснил, что в ежедневном рационе большинства россиян не хватает витаминов, минеральных веществ и микроэлементов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщали, что кофе помогает в борьбе с лишним весом. По словам исследователей, напиток замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов. Эксперимент проводился на крысах.