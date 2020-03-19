Петербургский эпидемиолог рассказал, может ли алкоголь защитить от коронавируса

Алкоголь не помогает в борьбе с коронавирусом. Фото: pixabay

Алкоголь не помогает в борьбе с коронавирусом. Фото: pixabay

Заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Петербурге Александр Шапарь рассказал, может ли алкоголь защитить от коронавируса.

По его словам, алкоголь будет эффективным в борьбе с вирусом только в качестве антисептика при обработке рук или рабочих поверхностей, сообщает ФАН. Поэтому ждать положительного эффекта от приема алкоголя внутрь не стоит.

«Алкоголь в плане дезинфицирующего средства, антисептика — неплохая идея. В остальном — я сомневаюсь, что он поможет избавиться и защитить от инфекции»,- отметил он.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в петербургской инфекционной больнице им. Боткина рассказали, что информация о том, что алкоголь помогает бороться с коронавирусной инфекцией, — не что иное, как миф.