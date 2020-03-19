В Боткинскую больницу госпитализировали 19 детей с подозрением на коронавирус

В больнице Боткина 314 пациентов, из них 19 детей. Фото: Pixabay

В больнице Боткина 314 пациентов, из них 19 детей. Фото: Pixabay

По состоянию на 19 марта в Петербурге новых заболеваний коронавирусной инфекцией не выявлено. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С подтвержденным диагнозом в больнице Боткина остаются семь человек из Петербурга и пациентка из Ленобласти. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. В больнице Боткина 314 пациентов, из них 19 детей.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Российские власти задумали усилить ограничительные меры во всех регионах станы из-за распространения вируса COVID-19. Сейчас кабмин изучает опыт других стран, борющихся с пандемией. Власти анализируют ситуацию с коронавирусом в Китае, Италии, Франции. При развитии неблагоприятной ситуации, в регионах введут запрет на все массовые мероприятия. Работодателям будет рекомендована дезинфекция помещений, изменение режима работы, а также перевод сотрудников на удаленную работу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области 23 поликлиники оснастили всем необходимым для того, чтобы местные жители могли провериться на новый тип коронавируса.