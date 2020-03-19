Из Боткинской больницы выпишут несколько человек, лечившихся от коронавируса

Несколько человек, лечившиеся от в Петербурге, готовятся к выписке.
» У нас готовятся к выписке несколько человек, но это скорее всего произойдет в пятницу», — рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев, сообщает РИА «Новости».
Сейчас в Боткинской больнице находится 314 пациентов.
«Это пациенты с острыми респираторными вирусными инфекциями, которые приехали из-за границы. По данным нашего мониторинга, ситуация относительно спокойная», — сказал Эргашев.
За минувшие сутки в Петербурге не было выявлено ни одного нового случая заболевания. С подтвержденным диагнозом в больнице Боткина остаются семь человек из Петербурга и пациентка из Ленобласти. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области 23 поликлиники оснастили всем необходимым для того, чтобы местные жители могли провериться на новый тип коронавируса.