Из Боткинской больницы выпишут несколько человек, лечившихся от коронавируса

Из Боткинской больницы выпишут несколько человек, лечившихся от коронавируса
В больнице Боткина 314 пациентов, из них 19 детей. Фото: Pixabay

Несколько человек, лечившиеся от в Петербурге, готовятся к выписке.

» У нас готовятся к выписке несколько человек, но это скорее всего произойдет в пятницу», — рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев, сообщает РИА «Новости».

Сейчас в Боткинской больнице находится 314 пациентов.

«Это пациенты с острыми респираторными вирусными инфекциями, которые приехали из-за границы. По данным нашего мониторинга, ситуация относительно спокойная», — сказал Эргашев.

За минувшие сутки в Петербурге не было выявлено ни одного нового случая заболевания. С подтвержденным диагнозом в больнице Боткина остаются семь человек из Петербурга и пациентка из Ленобласти. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области 23 поликлиники оснастили всем необходимым для того, чтобы местные жители могли провериться на новый тип коронавируса.

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