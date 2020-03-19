Путин призвал готовиться к любому развитию событий из-за коронавируса

По состоянию на 19 марта, в России зафиксировано 147 случаев заражения COVID-19. Скончался один человек.
О необходимой готовности дать отпор коронавирусу в любых ситуациях, президент России Владимир Путин заявил на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым. Об этом сообщает ТАСС.
В данный момент, в городе-герое 77 человек находятся на карантине дома, а 8 человек в инфекционной больнице.
Развозжаев доложил президенту, что ни у одного жителя Севастополя и Крыма не подтвердился диагноз. Подчеркнул губернатор и то, что ситуация находится на полном контроле. Также, в регионе отменены массовые мероприятия. Глава государства одобрил принимаемые меры и сказал, что все делается правильно.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России умер первый пациент с коронавирусом. Жительница Москвы скончалась в возрасте 79 лет. Помимо коронавируса, у нее было множество других заболеваний, что и привело к летальному исходу.