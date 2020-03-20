«Путин — это не фамилия»: президент РФ ответил на шутку Галкина в свой адрес

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина в свой адрес.

Высказывание напомнил один из журналистов в рамках интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

«Путин — это не фамилия, а должность», — привел слова телеведущего журналист.

Президент сразу ответил на приведенную реплику.

«Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно», — заявил Путин.

Глава РФ также отметил, что при этом его шутки могут быть востребованными.

Галкин пошутил о российском президенте во время одного из выступлений в прошлом году. Видео с концерта появилось в Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу.