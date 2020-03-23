В США вводят нацгвардию в охваченные коронавирусом штаты

Американский лидер Дональд Трамп направил на борьбу с коронавирусом войска национальной гвардии в штаты Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон.

Как сообщает РИА Новости, в районах, где активно распространяется коронавирус, открывают полевые медпункты. Все расходы, которые будут затрачены на действия нацгвардии, оплатит федеральное правительство.

По словам Трампа, Соединенные Штаты выдержат «общенациональное испытание». Трамп уверяет, что американская экономика «взлетит до заоблачных высот» после ликвидации пандемии.

Для справки добавим, что в состав нацгвардии входят более 450 тысяч резервных военнослужащих сухопутных сил и ВВС. Они подчиняются правительству страны и властям штатов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США выросли продажи огнестрельного оружия на фоне коронавируса.