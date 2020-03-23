В США вводят нацгвардию в охваченные коронавирусом штаты

В США вводят нацгвардию в охваченные коронавирусом штаты
Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Американский лидер Дональд Трамп направил на борьбу с коронавирусом войска национальной гвардии в штаты Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон.

Как сообщает РИА Новости, в районах, где активно распространяется коронавирус, открывают полевые медпункты. Все расходы, которые будут затрачены на действия нацгвардии, оплатит федеральное правительство.

По словам Трампа, Соединенные Штаты выдержат «общенациональное испытание». Трамп уверяет, что американская экономика «взлетит до заоблачных высот» после ликвидации пандемии.

Для справки добавим, что в состав нацгвардии входят более 450 тысяч резервных военнослужащих сухопутных сил и ВВС. Они подчиняются правительству страны и властям штатов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США выросли продажи огнестрельного оружия на фоне коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дональд трамп коронавирус нацгвардия пандемия США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково отменены десятки рейсов в Европу и страны СНГ
«Белавиа» приостанавливает полеты в Санкт-Петербург
Беглов назвал способы провести время в самоизоляции с пользой
Осужденный за домогательства Харви Вайнштейн подхватил коронавирус в тюрьме
На выборах президента Абхазии побеждает оппозиционер Бжания
В США вводят нацгвардию в охваченные коронавирусом штаты
В России начали поставлять медицинские маски в регионы
Россиянам рассказали, как получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса