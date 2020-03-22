В США выросли продажи огнестрельного оружия на фоне коронавируса

В США растут продажи огнестрельного оружия на фоне распространения коронавируса.

Так, выручка одного из крупнейших в США интернет-магазинов оружия ammo.com за февраль выросла на 309%, а количество заказов увеличилось на 222%, сообщает телеканал ABC.

Сообщается, что такое спрос на огнестрельное оружие, вероятно, вызван тем, что полиция вынуждена сокращать количество проводимых операций из-за коронавируса.

США вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу зараженных коронавирусом нового типа. Там жертвами коронавируса стали 300 человек, число инфицированных достигло 25 493.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число заразившихся новым типом коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на четыре человека и достигло 63. Трое из новых пациентов находятся в Московской области, один — в Тюменской.