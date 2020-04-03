Патриарх Кирилл помолился за россиян во время пандемии

Он устроил объезд Москвы с иконой Божией Матери «Умиление».

Об этом стало известно сегодня, 3 апреля. Обо всем сообщает «МИР 24». Патриарх Московский и всея Руси проехал по МКАДу, взяв с собой икону Божией Матери «Умиление», чтобы спасти россиян от коронавирусной инфекции. Отмечается, что представитель РПЦ молился на протяжении двух часов. Он также обратился ко всем верующим и попросил их оставаться дома, пока ситуация с пандемией не уляжется.

Напоминаем, что некоторые остро восприняли новость о закрытии церквей, но даже в РПЦ считают, что беречь здоровее сейчас намного важнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы из-за коронавируса. Он добавил, что спастись можно и без посещения церкви.