Disney отправит некоторых сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Компания не может оплатить отпуск для всех. Фото: pixabay.com

Компания не может оплатить отпуск для всех. Фото: pixabay.com

Компания распрощалась с теми, в чьих услугах не нуждается.

Об этом стало известно сегодня, 3 апреля. Обо всем сообщает газета USA Today со ссылкой на заявление представителей компании. Disney собирается отправить некоторых сотрудников в неоплачиваемый отпуск в связи с распространением коронавируса. В компании не понимают, как долго продлится пандемия, поэтому от услуг ряда работников пока что лучше отказаться. Американская компания назвала принятое решение непростым.

Отмечается, что сотрудники уйдут в отпуск после 19 апреля. Они смогут рассчитывать на медицинскую страховку и помощь от государства. Напоминаем, что в тематических парках Disney трудятся 177 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главврача из Калуги привлекут к ответственности за отпуск за границей.