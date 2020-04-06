Внучка Роберта Кеннеди и ее восьмилетний сын утонули

Они отправились на прогулку на лодке, но что-то пошло не так. Пока что подробности инцидента не выяснены.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости. Все случилось в Мэриленде на Чесапикском заливе. Мейв Кеннеди и ее восьмилетний сын плавали в лодке, когда она, видимо, перевернулась. Оказавшись в воде, ни мать, ни ребенок не смогли спастись. Спасатели пытались найти их тела на протяжении 26 часов, надеясь, что они живы, но сейчас признают – шансы на это очень малы.

«Прошло уже больше 24 часов, и шансов, что им удалось выжить, практически не остается. Очевидно, что Мейв и Гидеон погибли»,

— написал супруг погибшей Маккин в Facebook.

Напоминаем, что Мейв Кеннеди – внучка Роберта Кеннеди, то есть брата 35-го президента Америки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ночью на набережной Фонтанки дворник спасал девушку и утонул. На опубликованных кадрах видно, что к месту происшествия прибыли спасатели, полиция и скорая помощь.