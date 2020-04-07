Сводка на 7 апреля: в России выявили 1154 случая коронавируса, в Петербурге — 69

Вероятно, резкий рост новых случаев вызван тем, что россияне "расслабились" и стали менее строго соблюдать самоизоляцию. Фото: pixabay.com

Вероятно, резкий рост новых случаев вызван тем, что россияне "расслабились" и стали менее строго соблюдать самоизоляцию. Фото: pixabay.com

Ситуация с COVID-19 в России становится все более серьезной. За последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией по всей стране составило 1154 человека.

Большая часть заболевших приходится на Москву, там выявили 697 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус». На втором месте, однако, не Московская область, как это было в предыдущие дни, а Санкт-Петербург, где госпитализированы 69 человек, инфицированных COVID-19. В Подмосковье таких — 67 человек.

Таким образом, в общей сложности по России количество зараженных составляет 7497 человек, из которых 58 скончались, а 494 успешно вылечились. В Петербурге с начала пандемии зарегистрировано 295 случаев заболевания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что аэропорт Пулково опроверг информацию о зараженных коронавирусом среди сотрудников воздушной гавани.