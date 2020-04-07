Форвард СКА Александр Барабанов переходит в «Торонто»

Форвард петербургского хоккейного клуба СКА Александр Барабанов подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто». Обо всем сообщили в пресс-службе канадского клуба.

Нападающий подписал контракт с «Торонто» на сезон 2020/2021. Барабанов начнет играть в составе игроков канадского клуба со следующего сезона.

Стоит отметить, что на 25-летнего российского хоккеиста также претендовала американский клуб «Аризона Койотс».

Для справки добавим, что Александр Барабанов родился в Санкт-Петербурге в 1994 году, он прошел всю клубную систему СКА. Его первый матч за основную команду СКА в КХЛ был в сезоне 2013/2014. В минувшем сезоне, который был прерван из-за коронавируса, Барабанов провез за СКА 47 матчей и набрал 23 очка.

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