В России нет пациентов, которые повторно заражались бы коронавирусом

Эксперты отмечают, что вирус мало изменился за несколько месяцев.

Об этом стало известно 8 апреля. Обо всем сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1». Она рассказала, что в стране нет повторных случаев заражения коронавирусом – все, кого выписывают из больниц, оставались до сих пор здоровы. Попову также радует, что вирус не меняется особо, поэтому есть шанс, что ученые создадут вакцину и инфекция перестанет быть так опасна для человечества.

«Пока наши исследования, которые проводили, и спасибо Российским железным дорогам и их медицинской службе, показали, что высокой иммунной прослойки на тот период — а мы делали это в марте, начале марта — в стране нет»,

— добавила Попова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые предупреждают о рост числа жертв коронавируса. В каждой из стран количество заболевших может увеличиться приблизительно на пять тысяч.