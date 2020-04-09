Звезда сериала «Деффчонки» заболела коронавирусом

Звезда сериала &#171;Деффчонки&#187; заболела коронавирусом
Боб чувствует себя нормально. Фото: https://www.instagram.com/galabob

Артистка не понимает, как такое могло произойти, ведь она соблюдала режим самоизоляции.

Об этом стало известно 9 апреля. Обо всем актриса Галина Боб написала в своем Instagram-аккаунте. Она заявила, что сдала тест на коронавирус и он оказался положительным. Артистка удивлена, потому что из симптомов были лишь потеря обоняния – ни кашля, ни температуры не замечено. Боб также подчеркнула, что соблюдала режим самоизоляции и никуда не выходила за последние две недели.

Напоминаем, что Боб снималась в сериале «Деффчонки» с 2012 по 2018 годы, а также выступала на сцене театра имени Моссовета и театра Станиславского.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач больницы Филатова в Петербурге развенчала миф о том, что дети легко переносят коронавирус. Под подозрением остаются 28 детей, они ожидают результатов анализов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
деффчонки коронавирус сериал
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире из-за коронавируса
Иосиф Пригожин не удивится, если из-за коронавируса он разведется с Валерией
Малышева признала ситуацию Бабкиной очень серьезной
Звезда сериала «Деффчонки» заболела коронавирусом
Лещенко пожаловался на нападки из-за коронавируса
Дрозденко увидел первого аиста
Во время самоизоляции на Выборгском сразу два ДТП
Эрмитаж показал музейных котов на самоизоляции