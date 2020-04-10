В Леонбласти открылись шесть лабораторий для тестов на коронавирус

Тесты на коронавирус также регулярно делают те, кто работает с инфицированными, например, врачи. Фото: pixabay.com

Тесты на коронавирус также регулярно делают те, кто работает с инфицированными, например, врачи. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области появились шесть новых лабораторий, в которых расшифровываются результаты тестов на коронавирус COVID-19.

Теперь, благодаря новым учреждениям, количество производимых ежесуточно анализов на коронавирусную инфекцию в регионе выросло до 1700. Новые лаборатории работают совместно с организациями Роспотребнадзора, передают в пресс-службе администрации Ленобласти в пятницу, 10 апреля.

Сейчас анализы на COVID-19 проводятся строго по назначению врача. Так, у пациента должна быть определенная клиническая картина (кашель, температура — симптомы, сопровождающие инфекцию). Кроме того, необходимы эпидпоказания: недавняя поездка за рубеж или контакт с заразившимся или находящимся под подозрением человеком.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно исследованиям к Роспотребнадзор, иммунитет к коронавирусу есть лишь у 3% протестированных жителей России.