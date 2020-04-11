Пушков рассказал о «смертоносной» ошибке во время эпидемии коронавируса

Сенатор Алексей Пушков заявил, что преждевременная отмена карантинных мер в европейских странах может стать причиной новой волны распространения коронавируса на их территории.

«Слишком ранняя отмена карантинных мер может вызвать вторую смертоносную волну. У нас есть возможность изучать опыт этих стран — и ошибок, и верных шагов. Логика у эпидемии одна», — написал он в Twitter.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 669 561 человека. Скончались 102 734, при этом 376 323 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 11 917 человек, умерли 94. При этом 795 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по информации Минздрава, профилактическим средством в борьбе с COVID-19 может служить обыкновенная поваренная соль.