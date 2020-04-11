За сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 7,5 тысяч человек

За прошедшие сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 7554 человек. Об этом сообщили в администрации губернатора Петербурга.

На карантине находятся 5612 человек, из них 48 — в обсерваторе.

При этом 3 128 человек находятся на самоизоляции, 2436 человек — контактные. В службу экстренных вызовов «112» поступило 1128 обращений. О прибытии из другой страны в Россию сообщили 50 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

В Петербурге число зараженных выросло до 408 человек, погибли четыре человека, выздоровели 43. Общее число заразившихся в России выросло до 11 917 человек, умерли 94. При этом 795 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.