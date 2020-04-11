В Ленобласти организации проверят на соблюдение мер безопасности во время эпидемии

Первые проверки состоятся 11 и 12 апреля в Кудрово, Мурино и Сосновом бору.

Специальная группа, которая проконтролирует выполнения мер предосторожности в связи с активным распространением коронавируса, будет включать в себя представителей власти, сотрудников полиции и добровольных дружин.

Помимо них, организации посетят специалисты различных ведомств — комитета государственного жилищного надзора и контроля, комитета по жилищно-коммунального хозяйства, комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, и других. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Проверки организованы по поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Главой региона 8 апреля был утвержден список местных органов власти, которые могут составлять протоколы об административных нарушениях при неподобающем выполнении требований при чс и угрозе ее появления. Речь идет о статье 20.6.1 КоАП РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть подготовила отдельную клинику для лечения больных коронавирусом.