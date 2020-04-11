Российские туристы вылетели из Бангкока в Петербург

После прибытия в Северную столицу, борт отправит оставшихся пассажиров в Москву.

Рейс по вывозу туристов из Таиланда организовала авиакомпания «Аэрофлот». Самолет вылетел на 3 часа позже, чем ожидалось ранее. Об этом сообщает ТАСС.

В Петербург россияне прилетят в 21:00. На борту находятся 370 человек, включая детей. Записаться на рейс могли жители Петербурга, Ленобласти, Москвы и Московской области. Для этого пассажиры оформляли специальные заявления на портале Госуслуг. По прибытию, все граждане отправятся на обязательный карантин.

Ранее российским посольством сообщалось, что по состоянию на 5 апреля около 6 тысяч жителей РФ не могут вылететь из Таиланда домой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зараженный COVID-19 россиянин умер в Таиланде. Мужчина находился на аппарате ИВЛ, но не смог справиться с болезнью.