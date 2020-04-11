Петербургский врач рассказал, что излечившиеся от коронавируса могут оставаться заразными

Выздоровление не означает, что человек не сможет быть переносчиком болезни еще какое-то время.

Около пяти недель пациент рискует распространять вирус и заражать окружающих людей. Продолжительность выделения COVID-19 в организме зависит от того, как тяжело больной перенес инфицирование.

Тем тяжелее развивалась болезнь, тем дольше человек может оставаться заразным после выздоровления. Даже, если все симптомы исчезнут полностью. Об этом рассказал заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в фильме «Опасный вирус — 2» на телеканале «Россия-1».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России отобрали 60 добровольцев для испытания вакцины от коронавируса. Опробовать ее на себе изъявили желание жители из различных регионов страны.