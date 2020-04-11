Эксперты перечислили новые симптомы коронавируса

Чем больше изучается вирус, тем больше о нем удается узнать.

Об этом стало известно 11 апреля. Обо всем сообщает JAMA Neuology, опубликовавший исследование о коронавирусе. Оказывается, есть новые симптомы, которые сигнализируют о заражении. Ранее их выявить не удавалось, но теперь известно, что при появлении проблем с координацией и невнятной речи нужно задуматься о проблемах со здоровьем. Также у многих пациентов наблюдалась слабость мышц. Отмечается, что невралгические симптомы проявлялись у 36% больных.

Больные жаловались и на более типичные проявления коронавируса: кашель, температуру и головную боль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников заявил, что во время пандемии России очень повезло. Врач убежден – болезнь щадит граждан, по крайней мере пока.