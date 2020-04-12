Индексы самоизоляции в Петербурге и Москве сравнялись

В Петербурге и Москве сравнялись индексы самоизоляции. По данным на 14:00 в воскресенье, 12 апреля, показатель равен 3,7.

Оба города находятся в желтой зоне. Это означает, что большинство людей сидит дома, сообщает сервис «Яндекса».

Среди городов-миллиоников Москва и Петербург делят четвертое место с Воронежем, Казанью и Самарой.

Лидирует в рейтинге Пермь с индексом самоизоляции 3,9. Следом расположились Нижний Новгород и Ростов-на-Дону с показателем 3,8.

Лучшими среди городов с населением более 500 тыс. человек стали Пенза и Саратов. Индекс самоизоляции там составил 4,2.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к 8:00 индекс самоизоляции в Петербурге был равен 4,5 балла. Город находился на пятом месте после Воронежа, Нижнего Новгорода, Перми и Ростова-на-Дону. Москва по состоянию на 8:00 занимала 13-е место с индексом самоизоляции 4,2.