Эксперты рассказали о музыке, которую слушают россияне на самоизоляции

Песни для вечеринок вдруг перестали быть популярными.

Об этом стало известно 13 апреля. Обо всем пишут РИА Новости, ссылаясь на данные музыкального сервиса «Звук». Отмечается, что за последние три недели вкусовые предпочтения россиян изменились. Их перестала интересовать музыка для вечеринок, зато расслабляющие музыкальные подборки набирают популярность. Также люди слушают песни, в которых встречаются слова «корона», «вирус» и любые намеки на самоизоляцию.

Россияне, считают эксперты, при помощи музыки хотят справиться со стрессом, поэтому отдают предпочтение спокойным композициям. Сейчас самыми любимым треками у россиян стали: «Пандемия» (Бьянка), «Карантин» (Кис-Кис), «Давай останемся дома» (Ольга Бузова) и другие.

Также возрос интерес к детской музыке, колыбельным и аудиосказкам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщлось, что музыкант, живущий в Красносельском районе, провел концерт для соседей на балконе.