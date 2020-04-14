В Калининграде ввели обязательные разрешения на передвижения граждан

Гражданам нужно брать с собой паспорта. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Гражданам нужно брать с собой паспорта. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Правило будет действовать с 16 апреля в связи с распространением коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Обо всем сообщила пресс-служба правительства Калининградской области. С этого четверга в городе ужесточат меры по контролю за передвижением жителей из-за угрозы распространения коронавируса. Теперь граждане должны документами подтверждать свой путь на работу. Россияне, покинувшие свои квартиры, обязаны брать паспорт. Дети младше 14 лет не могут находиться на улице без сопровождения законных представителей.

Отмечается, что передвигаться по Калининграду можно только тем, кто работает, или представителям добровольческих организаций. В противном случае с нарушителями разберутся сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Москвы аннулировали почти миллион цифровых пропусков. Столичные власти объявили об аннуляции 900 тысяч цифровых пропусков, в которых содержится некорректная либо недействительная информация.