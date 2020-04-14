Комаровский объяснил, почему не все заболевают коронавирусом

Врач рассказал о том, что не все люди, вступающие в контакты с больными, заражаются.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Обо всем рассказал телеведущий и врач Евгений Комаровский. Он заявил, что не все люди заражаются коронавирусом после контакта с больными. Этому есть объяснение – у какого-то процента населения существует «местный иммунитет». Врач объяснил, что это защитные свойства слизистых оболочек, которые нейтрализуют вирусы там, где они пытаются внедриться в организм.

Несмотря на это, россиян стоит быть внимательнее – носить маски в людных местах, мыть руки и по возможности оставаться дома. Все это нужно не только для того, чтобы не заболеть, но и для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктор Комаровский посоветовал носить респираторы. Это средство эксперт назвал эффективным средством защиты от коронавируса.