Шнуров написал стихотворение о переносе даты окончания Второй мировой

Музыкант, как и всегда, вдохновляется новостями.

Об этом стало известно 14 апреля. Музыкант Сергей Шнуров поделился мыслями в Instagram-аккаунте. Он написал стихотворение после того, как узнал о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Шнуров удивился тому, что во время распространения коронавируса, российские власти переживают о таких вещах. Судя по всему, артист не считает инициативу важной и стоящей обсуждения.

«Кто придумал в сей момент, столь необходимый миру, важный двинуть документ?»,

— задался риторическим вопросом Шнуров.

Также музыкант вспомнил известные строки Михаила Муфутинского о третьем сентября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров посвятил стихотворение Собчак, с которой постоянно ругается в сети. Музыканту надоело писать о коронавирусе и он решил обратиться к телеведущей.