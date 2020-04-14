Шнуров написал стихотворение о переносе даты окончания Второй мировой

Шнуров написал стихотворение о переносе даты окончания Второй мировой
Сергей Шнуров. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Музыкант, как и всегда, вдохновляется новостями.

Об этом стало известно 14 апреля. Музыкант Сергей Шнуров поделился мыслями в Instagram-аккаунте. Он написал стихотворение после того, как узнал о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Шнуров удивился тому, что во время распространения коронавируса, российские власти переживают о таких вещах. Судя по всему, артист не считает инициативу важной и стоящей обсуждения.

«Кто придумал в сей момент, столь необходимый миру, важный двинуть документ?»,

— задался риторическим вопросом Шнуров.

Также музыкант вспомнил известные строки Михаила Муфутинского о третьем сентября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров посвятил стихотворение Собчак, с которой постоянно ругается в сети. Музыканту надоело писать о коронавирусе и он решил обратиться к телеведущей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вторая мировая сергей шнуров стих
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шнуров написал стихотворение о переносе даты окончания Второй мировой
Петербуржцы снова жалуются на слив отходов в Лиговский канал
На Пискаревской тушили горящий автомобиль
Максим Фадеев попрощался с 84 килограммами
Седокова откровенно высказалась о браке Меладзе и Брежневой
Меган Маркл и принц Гарии купили особняк за $15 млн
Ольга Бузова показала, как будет выглядеть ее ребенок
Около 60 тыс. петербуржцев могли иметь контакты с заразившимися коронавирусом