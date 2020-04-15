Первый испытатель вакцины от COVID-19 рассказал о своем самочувствии

Первый испытатель вакцины от COVID-19 рассказал о своем самочувствии
В мире тестируются различные препараты для лечения коронавируса. Фото: Pixabay

Речь идет о жительнице Америки Дженнифер Халлер. Именно она согласилась стать первым испытуемым препарата.

После проведения вакцинации у женщины немного повысилась температура тела. На следующий день она почувствовала сильную боль в руке. Позже, состояние пришло в норму. Других побочных вещей не возникло. Об этом сообщает The Telegraph.

Халлер отметила, что таким образом хочет внести вклад в борьбу с коронавирусом. Ощущения от вакцины она сравнила с ощущениями от обычной прививки от гриппа.

В скором времени женщине введут введут вторую часть вакцины. За её состоянием здоровья будут наблюдать в течение года.

Клинические испытания на людях проводит Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле. О их начала было объявлено в марте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии хотят выпустить вакцину от коронавируса к 2021 году.

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