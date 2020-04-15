В России отмечают рост заболеваемости коронавирусом

В ближайшее время количество заболевших будет увеличиваться.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Обо всем рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в эфире «Россия-24». Она заявила, что на этой недели будет рост количества заболевших коронавирусом, так что пока на спад рассчитывать не приходится. Эксперт убеждена, что многое зависит от того, насколько люди соблюдают режим самоизоляции и прислушиваются к рекомендациям.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 24,5 тысяч больных коронавирусом, почти две тысячи уже вернулись домой здоровыми, еще 198 человек умерли. Анализы на выявление вируса сдали полтора миллиона раз- иногда их нужно сдать не один и даже не два.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые считают, что вспышка COVID-19 в Петербурге продлится до середины лета. На общую продолжительность повлияет эффективность введенных городом ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса.