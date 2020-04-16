В Петербурге начался антифестиваль «Светлая сторона»

Фестиваль пройдет с 15 по 17 апреля. В это время картинки будут демонстрировать на 27 домах города с 21:30 до 23:00. Фото: https://vk.com/id2195594

Фестиваль пройдет с 15 по 17 апреля. В это время картинки будут демонстрировать на 27 домах города с 21:30 до 23:00. Фото: https://vk.com/id2195594

В тяжелой экономической и эпидемиологической ситуации, сложившейся сегодня во всем мире, как никогда необходим оптимизм. Антифестиваль «Светлые стороны» призывает жителей Петербурга помнить о хорошем.

Мероприятие стартовало в Северной столице в среду, 15 апреля. «Светлые стороны» — антифестиваль, поскольку направлен на то, чтобы удержать людей от выхода из дома. Его идея заключается в том, что на стены жилых домов проецируются изображения из компьютерных игр и старых мультфильмов, а также цитаты из литературы.

Таким образом, организаторы антифестиваля даже в условиях самоизоляции напомнили горожанам о приятных и светлых моментах, которые есть даже в самое непростое время. Фотографиями с проведения мероприятия поделился во «Вконтакте» пользователь Евгений Блинов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, коронавирус стал причиной отмены одного из наиболее масштабных фестивалей мира, Burning Man.