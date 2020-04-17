Пенсионерка через таксиста передала «племяннику» 80 тысяч рублей

Пожилой женщине позвонил «племянник» и заявил, что нуждается в деньгах. Она передала свои сбережения таксисту-посреднику, который положил деньги на счет злоумышленников.

Как сообщили в главном управлении МВД по Петербургу, 8 апреля 83-летняя женщина сообщила в полицию, что стала жертвой мошенников. Утром ей позвонил неизвестный, представился племянником и попросил деньги. Спустя некоторое время к ее дому на Рыбацком проспекте подъехал мужчина на белом авто, которому она передала 80 тысяч рублей. Уже после этого она поняла, что ее обманули.

Почти через неделю, 15 апреля, правоохранители задержали 21-летнего студента, подрабатывающего в такси, которому женщина отдала деньги.

По его словам, в тот день он получил заказ на поездку в область, однако ему позвонил клиент и заявил, что ехать в назначенное место не надо. Он предложил ему подзаработать, забрав деньги у пенсионерки и положив их на банковский счет.

Молодой человек выполнил все инструкции. При этом в момент передачи денег он поинтересовался у женщины, не обманывают ли ее, а также показал ей документы.

Кроме того, он таксист рассказал, что заказчик поговорил по громкой связи с бабушкой, представляясь ее племянником. Все деньги он перевел на счет, оставив 5 тысяч себе, в качестве вознаграждения.

Полиция разыскивает организаторов мошеннической схемы. Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка оставила в парке 300 тысяч для мошенников, желая помочь дочери.