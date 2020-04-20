Прокуратура потребовала вовремя выплачивать зарплаты работникам «СеверСтроя»

Прокуратура Центрального района Петербурга уличила ООО «СеверСтрой» в нарушении трудовых прав. Компания вовремя не выплатила зарплату ряду сотрудников.

Часть работников не получила деньги за январь 2020 года в срок. Позднее сумма была выплачена, однако локальные акты были нарушены, уточнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Нарушения были выявлены в ходе проверки. В адрес руководителя ООО «СеверСтрой» внесено представление. Документ находится на рассмотрении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге компания «Спецпромстрой» задолжала одному из сотрудников 126 тыс. рублей. Мужчина недополучил деньги за более чем два месяца работы. Нарушения выявила прокуратура Фрунзенского района в ходе поверки. Материалы направили в следственные органы, после чего было возбуждено уголовное дело.