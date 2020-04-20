Петербург занял второе место в рейтинге по соблюдению самоизоляции

С помощью исследования специалистов Райффайзенбанка стало известно, как граждане в различных городах относятся к режиму изоляции, который необходимо соблюдать в условиях активного распространения коронавируса.

Для того, чтобы составить рейтинг, в банке проанализировали проведенные оплаты своих клиентов за временной период с 28 марта по 12 апреля. Учитывались денежные операции, произведенные гражданами непосредственно на месте расчета. Будь то поход в магазин, аптеку или траты на транспорт. Исходя из частоты посещений различных мест, им присуждались ранги. Позднее их складывали, а баллы начисляли городам-участникам рейтинга.

На первом месте по соблюдению самоизоляции оказалась Москва. Ей начислили 31 балл. Особенно это актуально сейчас, ведь там ввели спецпропуска. Следом с 22 баллами идет город на Неве. В остальную десятку лидеров по сознательности граждан в непростое время вошли: Сочи, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Пермь. Об этом сообщает РБК.

Во второй десятке на последнем месте расположился Новосибирск. С самоизоляцией в городе дела обстоят неважно.

Отмечается, что граждане стали меньше тратиться на одежду, походы в заведения общественного питания, транспортные услуги и покупку предметов интерьера. При этом, онлайн-покупки вещей и товаров для дома возросли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Голикова предположила, что самоизоляция не закончится к Дню Победы.