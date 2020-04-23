В Латвии число зараженных коронавирусом выросло до 778

В Латвии число зараженных коронавирусом выросло до 778
Флаг Латвии. Фото: Pixabay

В Латвии за сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом число инфицированных коронавирусом в стране увеличилось до 778, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Отмечается, что выздоровели 133 человека, 73 человека выписаны из больниц, 11 пациентов скончались.

В стране введен режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, массовые мероприятия отменены, а школы и вузы не работают.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 647 349 человек. Скончались 184 386, при этом 723 874 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 62 773 человек, умерли 555. При этом 4 891 пациент вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что собранная среди зараженных коронавирусом пациентов статистика показала, что признаками заболевания являются не только лихорадка и кашель.

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