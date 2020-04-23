В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 1592 человек

В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 1592 человек
Коронавирус. Фото: Pixabay

В Эстонии за сутки зафиксировано 33 новых случая коронавируса. Таким образом число зараженных коронавирусом достигло 1592 человек. Об этом сообщает республиканский департамент здоровья.

При этом с начала пандемии 45 человек скончались, 192 выздоровели.

Правительство Эстонии 12 марта объявило введении в стране чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса. Режим ЧП будет действовать до 1 мая.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

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