В России на карантин могут закрыться дома престарелых

В России на карантин могут закрыться дома престарелых
Данные меры необходимы в условиях активного распространения болезни. Фото: pixabay.com

Речь идет о социальных учреждениях для пожилых граждан, которые входят в зону риска по коронавирусу, а также других интернатов, где постоянно проживают граждане.

Рекомендации о карантинных мерах направил во все субъекты России Минтруд. Подразумевается, что учреждения будут полностью закрыты со всеми сотрудниками, которые будут сменять друг друга каждые две недели.

В настоящее время, рекомендации приняли к сведению 29 регионов. Там учреждения закрыты полностью. В 46 закрыта лишь часть (в тех населенных пунктах, где наименее благоприятная эпидемиологическая обстановка), а в еще 23 идут подготовительные мероприятия, в результате которых решится, частично или полностью будут закрыты дома престарелых и интернаты. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудников, которые будут продолжать выполнять свои обязанности в усложненных условиях, обеспечат дополнительными финансовыми выплатами.

В настоящее время коронавирус выявили у 457 граждан, которые живут в социальных учреждениях психоневрологических интернатах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два корпуса клиники Петра Великого закрыты на карантин.

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