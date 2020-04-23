В психиатрической больнице Скворцова-Степанова выявили случай коронавируса

В психиатрической больнице Скворцова-Степанова выявили случай коронавируса
Обстоятельства заражения выясняются. Фото: pixabay.com

Из-за этого на карантин закрылось одно из отделений стационара.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Выяснилось, положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию подтвердился у одной из пациенток. В больницу ее ранее направили из другого медицинского учреждения — психоневрологического интерната. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» с ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.

Все, кто находился в отделении на лечении, а также сотрудники, работающие в нем, прошли необходимое медицинское обследование и сдали анализы на выявление болезни. Их результаты станут известны позднее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два корпуса клиники Петра Великого закрыты на карантин. COVID-19 обнаружили у работающего там хирурга-онколога. Тесты для всех будут проведены по три раза. И только после этого, клиника снова откроется в прежнем режиме.

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В психиатрической больнице Скворцова-Степанова выявили случай коронавируса