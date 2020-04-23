Италия начнет испытывать вакцину против коронавируса на людях летом

В Италии проведут испытания вакцины против COVID-19 на людях летом. Фото: Pixabay

В Италии проведут испытания вакцины против COVID-19 на людях летом. Фото: Pixabay

В Италии планируют начать клинические испытания на людях вакцины против коронавируса COVID-19 летом 2020 года. Об заявили биотехнологические компании ReiThera (Италия), Leukocare (Германия) и Univercells (Бельгия), которые объявили о начале стратегического сотрудничества в целях ускоренной разработки данного медицинского препарата.

Если клинические испытания пройдут успешно, то компании будут готовы немедленно начать «крупномасштабное производство новой вакцины», сообщает РИА «Новости».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 661 518 человек. Скончались 185 504, при этом 730 843 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 62 773 человек, умерли 555. При этом 4 891 пациент вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что собранная среди зараженных коронавирусом пациентов статистика показала, что признаками заболевания являются не только лихорадка и кашель.