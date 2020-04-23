Сроки начала туристического сезона названы в Греции

Иностранных гостей в стране будут ждать уже в начале июня.

В Афинах надеются на позитивное разрешения эпидемиологической ситуации, которая позволит организовать отдых туристов уже в начале лета. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России с ссылкой на слова государственного министра Греции Акиса Герапетритиса. В первую очередь, руководство страны ожидает, что путешественники прежде всего направятся в те районы, где за весь период пандемии наблюдалась самая благополучная ситуация с COVID-19.

При этом, ожидается, что полноценно сезон начнется в июле. В случае повышенного спроса он может затянуться до начала ноября.

Ситуация с заболеваемостью в Греции действительно не может не радовать. В Европе ей повезло больше всех. Уже в начале мая в стране снова начнут открываться различные заведения. А в июне заработают общественные и досуговые места.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция планирует открыть турсезон в конце мая.