Центробанк ожидает увеличение закрытых вкладов на фоне коронавируса

Россияне, находясь в непростом финансовом положении из-за пандемии, все чаще вынуждены обращаться к накопленных деньгам, находящихся на вкладах. Ситуацию в Центробанке понимают, поэтому отток денежных средств для них удивлением не станет.

За март месяц, благодаря изменениям на валютном рынке, при производстве переоценки, вклады жителей страны выросли на 2% и достигли суммы в 31,466 трлн рублей. Вклады в рублях остались без изменений. Об этом сообщают РИА новости.

Примечательно, что из учреждений, входящих в системно-значимые кредитные организации, граждане деньги в марте забирали меньше, чем из других банков, которые в этот перечень не входят. Отток средств составил -0,8% и -1,6% соответственно.

Активно деньги россияне забирали на третьей неделе марта, когда начинались вводиться ограничения, в том числе и режим самоизоляции. Тогда граждане активно закупались всем необходимым. Также, некоторые закрывали вклады, чтобы совершить крупную покупку, опасаясь роста цен.

Стоить отметить и то, что многие россияне могут начать закрывать вклады из-за введенного налога на проценты. Его необходимо будет выплачивать с полученных дивидендов по вкладам от 1 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центробанк отменяет комиссию банков за переводы физлиц по номеру телефона.