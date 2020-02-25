Центробанк отменяет комиссию банков за переводы физлиц по номеру телефона

Сейчас в СБП более 40 участников, в том числе 10 системно значимых банков. Фото: pixabay.com

Сейчас в СБП более 40 участников, в том числе 10 системно значимых банков. Фото: pixabay.com

Центральный банк России намерен с 1 апреля отменить банковскую комиссию за переводы физических лиц по номеру телефона.

До 30 июня 2022 года регулятор установил нулевой тариф на переводы денежных средств между физлицами через Систему быстрых платежей. Изменения вступят в силу с 1 апреля 2020 года. Новый тариф позволит кредитно-финансовым организациям отменить комиссию за переводы по номеру телефона между физлицами.

В течение 2019 года, когда действовал льготный период, ЦБ также не устанавливал комиссию. С 1 января текущего года она составляет от 5 рублей до 3 копеек в зависимости от суммы перевода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центральный банк РФ намерен изменить критерии блокировки счетов при совершении подозрительных операций. ЦБ корректирует эти критерии впервые за последние восемь лет.