В Комитете по здравоохранению прокомментировали появления очередей из скорых у больниц

Городская система здравоохранения испытывает перегрузки из-за большого количества пациентов с симптома коронавируса.

Сегодня, 23 апреля, в СМИ начали распространяться фотографии очередей из машин скорой помощи у нескольких больниц города. В комитете по здравоохранению объяснили сложившуюся ситуациями сильными перегрузками.

В настоящее время пациентов принимают 9 учреждений, оборудовано 4013 коек. В ближайшее время откроют свои двери для больных с COVID-19 еще 5 больниц. Должна будет произойти небольшая разгрузка. В дальнейшем, количество коек будет увеличиваться.

В комитете по здравоохранению сообщили, что специалисты делают все возможное для стабилизации ситуации. Ситуация действительно сложная, и подготовиться к ней в полной мере ни с какими инструкциями было невозможно. При этом, всем больным оказывается оперативная помощь.

Сейчас очень важна сознательность граждан. Если все продолжат находиться в самоизоляции и будут соблюдать меры предосторожности, количество заболевших не будет расти так стремительно. Следовательно, у системы здравоохранения будет больше времени на подготовку всего необходимого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что принимать больных с коронавирусом начнут еще 4 больницы Петербурга. Также, им составит компанию роддом №16.