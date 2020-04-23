В ВОЗ ожидают вспышку кори и полиомиелита

Эпидемии могут быть даже несмотря на то, что болезни считают побежденными.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Обо всем сообщается на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения. В тексте сказано, что уже этой осенью может быть вспышка кори и полиомиелита, хоть эти болезни и считаются побежденными. Всему причиной – прекращение вакцинации в связи с распространением коронавируса.

«Закрытие служб иммунизации вследствие пандемии COVID-19 чревато риском вспышек болезней, которые можно предотвратить при помощи безопасных и эффективных вакцин»,

— заявили в ВОЗ.

Напоминаем, что оба заболевания достаточно опасные и быстро передаются. Поэтому, считают врачи, властям не нужно забывать о них в сложившейся ситуации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге коронавирус унес еще три жизни. Самому молодому из скончавшихся было 55 лет, самому пожилому – 96 лет. У всех граждан были сопутствующие заболевания – диабет, ожирение и прочие.